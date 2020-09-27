Экипажи для танков «Армата» начали готовить в Новосибирске

Экипажи танков Т-14 на платформе «Армата начали в ряде военных вузов России, в частности, в Омском автобронетанковом инженерном институте и Новосибирском высшем военном командном училище.

«К началу этого года, под Новый год в Омск (Омский автобронетанковый инженерный институт) была поставлена первая партия тренажеров для экипажей танков «Армата», а затем — в Новосибирск (Новосибирское высшее военное командное училище)», — сообщил ТАСС источник в обороно-промышленном комплексе.

Таким образом, по его словам, можно говорить о начале подготовки специалистов для работы на новейших танках Т-14, причем «не только их эксплуатации, но также применению и обслуживанию новейших танков».

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В сентябре в Минобороны России сообщили, что в октябре в Казанское высшее танковое командное училище планируется поставить учебный компьютерный класс технической подготовки, динамический компьютерный тренажер и статический компьютерный тренажер огневой подготовки экипажей «Армат».

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее базе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин. Т-14 на платформе «Армата» может быть принят на вооружение в конце 2020 — начале 2021 года.