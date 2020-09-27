Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения

Министерство экономического развития спрогнозировало рост тарифов на электроэнергию на 5% ежегодно в 2021-2023 годах для населения, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В 2020 году в июле тарифы на электроэнергию также выросли на 5% для населения, на 3,3% — в июле 2019 года, но был произведен перерасчет тарифов в начале этого года, исходя из ставки НДС в 20%.

Для промышленных потребителей тарифы на передачу электроэнергии, согласно прогнозу Минэкономразвития, будут индексироваться в 2021-2023 годах в июле на 3%, так же как и в предыдущие годы.