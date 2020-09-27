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Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения

Источник:
ТАСС
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Министерство экономического развития спрогнозировало рост тарифов на электроэнергию на 5% ежегодно в 2021-2023 годах для населения, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В 2020 году в июле тарифы на электроэнергию также выросли на 5% для населения, на 3,3% — в июле 2019 года, но был произведен перерасчет тарифов в начале этого года, исходя из ставки НДС в 20%.

Для промышленных потребителей тарифы на передачу электроэнергии, согласно прогнозу Минэкономразвития, будут индексироваться в 2021-2023 годах в июле на 3%, так же как и в предыдущие годы.

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Топ комментариев

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...