Афроамериканца впервые казнили в США после отмены моратория

Американские власти впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.

Кристофера Виалву приговорили к казни за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в Техасе в 1999 году. Приговор привели в исполнение при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WTHI.

Это уже седьмая казнь с тех пор, как федеральные власти отменили действовавший с 2003 года неофициальный мораторий и возобновили практику приведения в исполнение смертных приговоров. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот.

Восстановление федеральной смертной казни имеет для США символическое значение, так как большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.