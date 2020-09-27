Афроамериканца впервые казнили в США после отмены моратория

Американские власти впервые после отмены 17-летнего
моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.
Кристофера Виалву приговорили к казни за убийство молодой
супружеской пары христианских активистов в Техасе в 1999 году. Приговор привели
в исполнение при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате
Индиана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WTHI.
Это уже седьмая казнь с тех пор, как федеральные власти
отменили действовавший с 2003 года неофициальный мораторий и возобновили
практику приведения в исполнение смертных приговоров. Первым казненным стал
47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот.
Восстановление федеральной смертной казни имеет для США
символическое значение, так как большинство казней проходят в юрисдикции отдельных
штатов, а не федеральных властей.