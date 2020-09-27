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Доказана химическая теория появления жизни

Источник:
РИА Новости
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Польские ученые создали компьютерную программу, выдающую все варианты химических реакций между заданными веществами. В нее заложили шесть простейших молекул и она выдала первые аминокислоты и другие сложные биохимические соединению.

Ученые ломают головы, какие химические реакции привели к возникновению жизни на Земле. Новая программа Allchemy пролила свет на эту загадку. В качестве примера авторы взяли шесть веществ-субстратов, которые гарантированно присутствовали на ранней Земле — воду H2O, азот N2, сероводород H2S, метан CH4, аммиак NH3 и цианид HCN.

В итоге программа не только выдала все известные биотические соединения, получаемые при синтезе заданных предшественников, но и показала ранее неизвестные маршруты пребиотического синтеза многих органических соединений — ацетальдегида, диглицина, яблочной, фумаровой, лимонной и мочевой кислот, сообщает РИА Новости со ссылкой Science.

Алгоритм позволил выявить даже целую реакционную систему, ранее неизвестную химикам — саморегенерирующийся цикл иминодиуксусной кислоты, а также определил три основных пути пребиотического синтеза: через возникновение соединений, которые на следующем этапе выполняют роль катализаторов; функциональные химические системы и циклы самовосстановления; и образование поверхностно-активных примитивных биомолекул.

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xxxevgen

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DYNAMO7294

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ifhbrjd

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xarakire

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