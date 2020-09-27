НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске

Источник:
«Россия-24».
179 0
Фото: © Морская спасательная служба

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин добавил, что авария с в Норильске показала, что подходы к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты должны быть пересмотрены

«Норильский никель» после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, проверит более 600 своих объектов, часть из которых к настоящему времени уже выведена из эксплуатации, сообщил президент компании Владимир Потанин.

«Мониторингу будет подвергнуто более 600 объектов. Они самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — сказал Потанин в интервью каналу «Россия-24».

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

По мнению президента компании, к аварии на ТЭЦ-3 могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло

Потанин добавил, что авария с разливом дизельного топлива в Норильске показала, что подходы к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты должны быть пересмотрены. «Сейчас в связи с тем, что мы с этим столкнулись, получается, что надо пересматривать вообще подходы к строительству, к мониторингу, к обеспечению промышленной безопасности на вечной мерзлоте», — сказал он.

Тема: Разлив топлива в Норильске
Руководство Норильской ТЭЦ-3 освободили из-под стражи
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
Руководитель Росприроднадзора лично придет на суд по «Норникелю»
«Норникель» оценит перспективы оленеводства в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с холодов
Сибирь 27.09.2020 16:07
Экипажи для танков «Армата» начали готовить в Новосибирске
Сибирь 27.09.2020 15:52
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
Сибирь 27.09.2020 13:57
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
27593
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5381
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5362
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4784
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...