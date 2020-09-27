«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин добавил, что авария с в Норильске показала, что подходы к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты должны быть пересмотрены

«Норильский никель» после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, проверит более 600 своих объектов, часть из которых к настоящему времени уже выведена из эксплуатации, сообщил президент компании Владимир Потанин.

«Мониторингу будет подвергнуто более 600 объектов. Они самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — сказал Потанин в интервью каналу «Россия-24».

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

По мнению президента компании, к аварии на ТЭЦ-3 могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

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Потанин добавил, что авария с разливом дизельного топлива в Норильске показала, что подходы к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты должны быть пересмотрены. «Сейчас в связи с тем, что мы с этим столкнулись, получается, что надо пересматривать вообще подходы к строительству, к мониторингу, к обеспечению промышленной безопасности на вечной мерзлоте», — сказал он.