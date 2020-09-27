НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армения и Азербайджан обменялись военными ударами

Источник:
ТАСС
198 2
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY-SA 4.0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана в сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии.

«Противник начал наступление в направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская республика). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», — приводит ТАСС заявление премьера Армении.

Как сообщила в воскресенье утром пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанской армии. «Вся ответственность за данную ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — добавила она.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии и населенным пунктам. По данным ведомства, среди населения есть убитые и раненые.

«Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  

Баку принимает ответные меры. «При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении», — утонили в Минобороны Азербайджана.

Еще по теме
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
Стратеги Ту-160 облетели границу Белоруссии со странами НАТО
Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  
США сделали России «хорошее предложение» по ядерному оружию
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Ученые объяснили коварство короновируса
•
Космонавтам на орбите выдадут оружие
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
С юмором и онлайн: как успешно пройти собеседование
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
26509
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5337
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5210
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4756
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Ученые объяснили коварство короновируса
•
Космонавтам на орбите выдадут оружие
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.