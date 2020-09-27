Армения и Азербайджан обменялись военными ударами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана в сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии.

«Противник начал наступление в направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская республика). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», — приводит ТАСС заявление премьера Армении.

Как сообщила в воскресенье утром пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанской армии. «Вся ответственность за данную ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — добавила она.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии и населенным пунктам. По данным ведомства, среди населения есть убитые и раненые.

«Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией

Баку принимает ответные меры. «При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении», — утонили в Минобороны Азербайджана.