Армения и Азербайджан обменялись военными ударами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что
азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного
Карабаха. Минобороны Азербайджана в сообщило, что Армения начала интенсивный
обстрел позиций азербайджанской армии.
«Противник начал наступление в направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская
республика). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», — приводит ТАСС заявление
премьера Армении.
Как сообщила в воскресенье утром пресс-секретарь Минобороны
республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и
три беспилотника азербайджанской армии. «Вся ответственность за данную ситуацию
несет военно-политическое руководство Азербайджана», — добавила она.
Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило,
что Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии и
населенным пунктам. По данным ведомства, среди населения есть убитые и раненые.
«Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации,
подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии
фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного
оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — сообщили в азербайджанском
военном ведомстве.
Баку принимает ответные меры. «При взаимодействии передовых
воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации,
бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных
Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки
и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении», — утонили в Минобороны
Азербайджана.