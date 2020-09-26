Ученые назвали неожиданную пользу творога

Регулярное употребление творога помогает в борьбе с осенней депрессией и укрепляет потенцию, заявил профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

«Есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогает бороться с осенней депрессией», — пояснил врач, подчеркнув при этом, что творог богат питательными веществами, белками и жирами.

Специалист также отметил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Данные вещества не только способствуют укреплению костной ткани, но и положительно влияют на мужскую потенцию.

При этом Буеверов уточнил, что творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 граммов в день. Он порекомендовал выбирать творог нормальной жирности — 5% или 10%, потому что в обезжиренные продукты производитель обычно добавляет сахар.