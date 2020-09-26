Секретную тему оформления нашли в Windows XP

Секретные темы оформления обнаружили в Windows XP, они были добавлены в операционную систему во время ранней разработки, но никогда не выпускались публично.

Одной из таких секретных тем оказалась Candy, которая делает компьютер похожим на Mac и повторяет элементы оформления из темы Apple Aqua, пишет The Verge. Открытие было сделано благодаря недавней утечке исходного кода Windows XP.

В описании темы отмечено, что она предназначена только для внутреннего использования. Эксперты отмечают, что XP создавали в условиях жесткой конкуренции с Apple на рынке настольных ОС, поэтому эксперименты разработчиков вполне объяснимы.

В итоге для финальной версии XP в 2001 году Microsoft выбрала тему Luna, при этом сам движок операционной системы позволил создавать темы оформления всем желающим, такое решение стало революционным.

Ранее неизвестные опубликовали на портале 4chan 43 гигабайта исходных кодов устаревших систем Microsoft, среди которых оказалась Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7 и Windows NT 4.