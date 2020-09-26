НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Названо условие пожизненного иммунитета к COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
221 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме, заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Если человек переболел легко или бессимптомно, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета», — пояснил Максютов, добавив при этом, что в таких случаях человеку может в будущем потребоваться вакцинация от коронавируса.

На сегодня нет достоверных сведений, на какой период у переболевших коронавирусом граждан вырабатывается иммунитет к заболеванию. В частности, специалисты уже фиксировали случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией через несколько месяцев.

Согласно официальным данным разработчиков, первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» может обеспечить продолжительный иммунитет на срок от двух лет. Для этого препарат вводится дважды.

Еще по теме
Найдена связь между витамином D и смертностью от коронавируса
Полиция накрыла цех по продаже использованных презервативов
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Изменен порядок получения российских пенсий
•
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Названо условие пожизненного иммунитета к COVID-19
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
20432
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8954
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5178
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4648
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Изменен порядок получения российских пенсий
•
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Названо условие пожизненного иммунитета к COVID-19
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
63
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32