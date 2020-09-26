Названо условие пожизненного иммунитета к COVID-19

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме, заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Если человек переболел легко или бессимптомно, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета», — пояснил Максютов, добавив при этом, что в таких случаях человеку может в будущем потребоваться вакцинация от коронавируса.

На сегодня нет достоверных сведений, на какой период у переболевших коронавирусом граждан вырабатывается иммунитет к заболеванию. В частности, специалисты уже фиксировали случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией через несколько месяцев.

Согласно официальным данным разработчиков, первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» может обеспечить продолжительный иммунитет на срок от двух лет. Для этого препарат вводится дважды.