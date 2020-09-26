Гигантской крысе вручили золотую медаль

Британская благотворительная организация PDSA вручила золотую медаль самцу гигантской африканской сумчатой крысы по кличке Магава. Животное наградили за разминирование полей в Камбодже.

Заменяя людей с металлоискателями, 70-сантиметровый грызун за свою пятилетнюю карьеру помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, гласит приложенный к награде сертификат

Отмечается, что Магава стал первым грызуном, получившим награду PDSA. До этого золотые медали организации вручали только собакам. Крыса ориентируется на запах взрывчатки, игнорируя обычный металлолом.

Среди преимуществ тренированных крыс по сравнению с собаками — маленький вес. Даже если животное наступит на мину, боеприпас не взорвется. Собака теоретически может вызвать подрыв мины, если пробежит по ней.

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Благотворительная организация PDSA с 1943 года вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а также проявившим особый героизм в мирное время.