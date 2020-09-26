Разработан самый быстрый тест на коронавирус

Bosch разработала надежную систему тестирования на коронавирус, которая позволяет узнать результат уже через 39 минут, об этом сообщается на официальном сайте немецкой компании.

«Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут», — говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что в мире на сегодня нет тестов быстрее, работающих на основе полимеразной цепной реакции — этот метод считается самым надежным. До сих пор он требовал примерно 24 часов на получение результата.

Экспресс-текст можно применять в местах мобильного тестирования, где необходимо получить оперативный результат, в частности в аэропортах, на стадионах и других общественных местах. Система была разработана при поддержке немецкого правительства.