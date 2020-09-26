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Разработан самый быстрый тест на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Bosch разработала надежную систему тестирования на коронавирус, которая позволяет узнать результат уже через 39 минут, об этом сообщается на официальном сайте немецкой компании.

«Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут», — говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что в мире на сегодня нет тестов быстрее, работающих на основе полимеразной цепной реакции — этот метод считается самым надежным. До сих пор он требовал примерно 24 часов на получение результата.

Экспресс-текст можно применять в местах мобильного тестирования, где необходимо получить оперативный результат, в частности в аэропортах, на стадионах и других общественных местах. Система была разработана при поддержке немецкого правительства.

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