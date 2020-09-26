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Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСЧС Украины

Один из двух выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области на Украине умер в больнице, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 10.50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении. Сейчас врачи борются за жизнь второго выжившего.

Самолет упал под Харьковом вечером 25 сентября во время выполнения тренировочного полета. На его борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты местного летного училища.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ левого двигателя. Командир экипажа за несколько минут до падения сообщил об отказе мотора. При этом эксперты уже заявили, что самолет можно было посадить с одним мотором.

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал журналистам, что наиболее вероятной причины катастрофы касание крылом самолета земли. Специалисты после первичного анализа посчитали, что на Ан-26 отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

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