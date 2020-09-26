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МИД посчитал «постановкой» отравление Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

МИД России считает, что ситуация с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального могла быть «постановкой».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В частности, на постановку может указывать «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства».

Навальный в Германии официально являлся «гостем канцлера», его охраняли немецкие спецслужбы. Правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом «Новичок», на это указали результаты военной лаборатории.

Оппозиционеру стало плохо по время рейса из Томска в Москву 20 августа. Авиалайнер экстренно сел в Омске, где Навального госпитализировали в состоянии комы. Через два дня его увезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он проходит реабилитацию, его жизни ничего не угрожает.

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