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Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро 25 сентября превысил 91 рубль, свидетельствуют торги на Московской бирже. Так, на пике европейская валюта поднималась до 91,01 рубля

Одновременно курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 78,2 рубля. Эксперты считают, что динамика рубля вызвана опасениями второй волны коронавируса, а также ситуацией с Алексеем Навальным и угрозами санкций против России.

В последний раз биржевой курс евро превышал 91 рубль в феврале 2016 года. Тогда ослабление рубля было связано с падением цен на нефть, которое было спровоцировано снятием международных санкций с Ирана.

Российский рубль за последний месяц потерял более 5% стоимости к доллару и евро. При этом падение рубля по отношению к основным иностранным валютам может привести к резкому повышению цен на импортные товары.

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