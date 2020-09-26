Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Курс евро 25 сентября превысил 91 рубль, свидетельствуют торги на Московской бирже. Так, на пике европейская валюта поднималась до 91,01 рубля

Одновременно курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 78,2 рубля. Эксперты считают, что динамика рубля вызвана опасениями второй волны коронавируса, а также ситуацией с Алексеем Навальным и угрозами санкций против России.

В последний раз биржевой курс евро превышал 91 рубль в феврале 2016 года. Тогда ослабление рубля было связано с падением цен на нефть, которое было спровоцировано снятием международных санкций с Ирана.

Российский рубль за последний месяц потерял более 5% стоимости к доллару и евро. При этом падение рубля по отношению к основным иностранным валютам может привести к резкому повышению цен на импортные товары.