Военный самолет с курсантами разбился на Украине

Военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку вечером 25 сентября в Харьковской области на Украине. На борту были курсанты Харьковского университета ВВС Украины и члены экипажа, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Украины.

Всего на борту самолета находились 27 человек. При крушении погибли 25 человек, сообщает офис генпрокурора Украины. Два человека выжили, они доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что это был учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность машины.

Глава администрации Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что незадолго до крушения пилот передал сообщение об отказе левого двигателя. Возможно, летчик попытался посадить самолет на шоссе.

По факту ЧП начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (статья 416 УК Украины). Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.