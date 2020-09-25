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Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sadko / CC BY-SA 4.0

Российские археологи в Чагырской пещере Алтайского края обнаружили костяные ретушеры и два зуба неандертальцев. Это первый за долгое время свидетельств их присутствия на юге Сибири.

Эти находки помогут ученым установить генетические корни древних людей, а также узнать, чем они питались, сообщает Российский научный фонд.

#История
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Чагырская пещера — уникальный памятник эпохи палеолита. Археологи ведут в ней раскопки с 2007 года, и за это время собрали серьезную коллекцию артефактов и останков неандертальцев, которые жили в этих местах 60-50 тысяч лет назад.

«До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник», — комментирует руководитель работ, профессор РАН Ксения Колобова.

С помощью костяных ретушеров неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки, и таким образом получали острые каменные орудия, которые использовали для разделки мяса и во время охоты на бизонов. Копья они не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния.

Их каменные ножи имели необычную форму – с двумя и даже четырьмя лезвиями, благодаря чему на разделку туши небольшого животного у неандертальцев уходило не так много времени, но примерно каждый час приходилось затачивать лезвие ретушером.

Что касается зубов, находки которых крайне редки, в этом сезоне был найден моляр, который используется для пережевывания пищи, и передний зуб, резец. У неандертальцев он очень маленький, недоразвитый. Ученые связывают это с употреблением грубой животной пищи.

С помощью генетических и изотопных анализов этих зубов ученые надеются определить родство обитателей пещеры с другими древними представителями рода Homo.

«Мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут нам родственные связи между неандертальцами. С археологической точки зрения, древние люди обитали в Чагырской пещере всего десять тысячелетий, сама она очень маленькая и, по сути, однослойная. Поэтому мы можем установить связи обитателей стоянки вплоть до родственных: сейчас у нас есть останки минимум пяти взрослых и нескольких детей. Думаю, результаты генетических исследований окажутся очень интересными», — говорит Ксения Колобова.

Анализ предыдущих находок показал, что неандертальцы пришли из Европы и остановились в Чагырской пещере. Здесь их путь на восток обрывается, и никаких свидетельств их существования дальше по континенту пока не обнаружено.

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