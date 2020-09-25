Родители перечислили недостатки дистанционного обучения в России

Жители России среди недостатков дистанционного обучения назвали плохое качество интернет-соединения, перебои в работе онлайн-платформ и низкую цифровую грамотность учителей, следует из результатов опроса, проведенного центром компетенций EdCrunch University.

«Наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%), низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%)», — сообщили ТАСС EdCrunch University.

Во время самоизоляции в России ежедневно проводилось около 3 миллионов уроков вне школы. Опрос, посвященный оценке качества обучения на удаленке, был проведен с 1 по 20 сентября в городах-миллионниках. В нем приняли участие 15 тысяч родителей детей школьного возраста. Авторы исследования использовали метод поточной выборки.

По итогам самоизоляции 72% опрошенных мам и пап считают, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Такой вывод они обосновывают тем, что дети часто отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком в классе.

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Это приводит к тому, что дисциплинированные ученики усваивают информацию на должном уровне, а отстающие «недополучают внимание учителей, существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению» пояснили в EdCrunch University.