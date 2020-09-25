Продажи гибкого Samsung Galaxy Z Fold 2 стартовали в России

Продажи нового складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 2 стартуют в России — наиболее популярной стала модель в черном цвете.

Изначально старт продаж в России нового флагмана планировался на 18 сентября, но по причине высокого спроса он был перенесен на неделю, сообщали ТАСС в Samsung. Как и в случае предыдущих моделей складных телефонов, первая партия Z Fold 2 была полностью распродана до официального старта продаж новинки.

Смартфон доступен в официальном интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 179 990 руб. в двух цветах: черном и бронзовом.

Новый Galaxy Z Fold 2 оснащен пятью камерами и двумя экранами диагональю 7,6 и 6,2 дюйма. Основной дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, на обоих экранах применяется ультратонкое стекло.

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На задней панели смартфона находятся три основные камеры — стандартная, ультраширокоугольная и телеобъектив, все с 12-мегапиксельными сенсорами. Еще две 10-мегапиксельные камеры находятся рядом с основным и вспомогательным дисплеями.