НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Продажи гибкого Samsung Galaxy Z Fold 2 стартовали в России

Источник:
ТАСС
108 0
Фото: © Samsung

Продажи нового складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 2 стартуют в России — наиболее популярной стала модель в черном цвете. 

Изначально старт продаж в России нового флагмана планировался на 18 сентября, но по причине высокого спроса он был перенесен на неделю, сообщали ТАСС в Samsung. Как и в случае предыдущих моделей складных телефонов, первая партия Z Fold 2 была полностью распродана до официального старта продаж новинки.

Смартфон доступен в официальном интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 179 990 руб. в двух цветах: черном и бронзовом.

Новый Galaxy Z Fold 2 оснащен пятью камерами и двумя экранами диагональю 7,6 и 6,2 дюйма. Основной дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, на обоих экранах применяется ультратонкое стекло. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна цена PlayStation 5 в России

На задней панели смартфона находятся три основные камеры — стандартная, ультраширокоугольная и телеобъектив, все с 12-мегапиксельными сенсорами. Еще две 10-мегапиксельные камеры находятся рядом с основным и вспомогательным дисплеями.
Еще по теме
Участники «Большой игры» получат цифровую помощь
Эксперт рассказал, чем кнопочный телефон лучше смартфона
Стали известны названия новых iPhone
Марк Цукерберг оказался поклонником смартфонов Samsung
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Шерегеш засыпало снегом
Сибирь 25.09.2020 17:55
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
Сибирь 25.09.2020 16:59
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
10700
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8778
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
4852
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4501
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
56
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32