Кулинары нашли замену куриным яйцам

Яйца в тесте «склеивают» все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность, но есть продукты, которые могут быть им полноценной заменой, рассказала в кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.

«Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто», — рассказала Самохина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать. Также в выпечке не будет чувствоваться яблочное пюре.

«Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан по-любому сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхрытель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат». — посоветовала кулинар.

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Еще одна возможная замена – ореховые пасты. «Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом, или смиксовать их», — пояснила Самохина.