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Неделя в Восточной Сибири начнется с холодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодная погода ждет жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии в понедельник. В некоторых районах ожидается мокрый снег, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае переменная облачность, местами небольшие дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер западный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью от -2 до +3 градусов. Днем +6… +11 градусов.

В Бурятии осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов республики. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью 0… -5, местами до -9 градусов. Днем +10… +15, местами +5… +10 градусов.

В Иркутской области небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +4… -1, при прояснении -3… -8 градусов. Днем +7… +12 градусов.

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