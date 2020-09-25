Шерегеш засыпало снегом

Снег выпал на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе в пятницу, его толщина на вершине достигает пяти сантиметров.

Снег в Шерегеше идет весь день. Засыпанную снегом вершину можно наблюдать на веб-камерах. При этом внизу склона еще зеленая трава.

Фото: © скриншот с вебкамеры в Шерегеше

«Шерегеш готовится к новому сезону. На вершинах уже лежит снег, а внизу еще трава зеленая и облака, словно туман, лежат на склоне», — написали в группе курорта в социальной сети «ВКонтакте». «Толщина снежного покрова уже достигает пяти сантиметров», — сообщается в профиле ays_club в Instagram.

Первый снег на горе Зеленой наблюдали 6 сентября. Он быстро растаял.