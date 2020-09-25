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Дизайнер «десятки» раскритиковал внешность BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-дизайнер АвтоВАЗа Владимир Ярцев, создавший образ отечественного ВАЗ-2110, раскритиковал облик современных моделей BMW.

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — написал Ярцев в Facebook, опубликовав несколько эскизов 2005 года.

Обновленный седан седьмой серии BMW получил огромные «ноздри». Дизайнер компании Алексей Хеда объяснил, что размер решетки радиатора пропорционален положению автомобиля в модельном ряду BMW: чем больше автомобиль, тем больше его решетка.

Ярцев в 1980-х годах разработал вид «десятки». В 1990-х переехал в Бельгию, где возглавляет собственную студию дизайна. Одной из его последних работ Ярцева — лимитированная версия Lada 4x4, которую собираются выпустить в Германии.

15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее.

Опубликовано Jartsev Vladimir Среда, 23 сентября 2020 г.
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