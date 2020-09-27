Победитель «Большой игры» получит умную колонку с «Марусей»

Умная колонка «Капусула» с голосовым помощником «Маруся» достанется победителю «Большой Игры», запущенной на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. «Маруся» станет настоящим помощником по дому — она умеет управлять розетками, выключателями и камерами, а еще с удовольствием рассказывает сказки.

Акустическая система «Капсулы» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании поддерживает управление цифровым видеосервисом Winkи «Умным домом». Это идеальный помощник по дому. Пользователь может настроить колонку и переключать каналы и выбирать фильмы и сериалы в Wink с помощью голосовых команд.

«Маруся» разбудит владельца в нужное время и сообщит прогноз погоды на день. С удовольствием ответит на вопросы, а еще может развлечь ребенка. «Маруся» без устали будет отвечать на детские вопросы, поиграет с ним в викторины и угадайки. А еще она умеет рассказывать сказки с элементами дополненной аудиореальности.

Выиграть колонку можно в «Большой игре». Для этого нужно набрать больше всех баллов за ответы на вопросы и указать свой e-mail, чтобы организаторы смогли связаться для вручения приза.

Игра состоит из четырех тем — «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». Например, в разделе «Книги» пользователям предложат ответить, какого героя произведений «зашифровали» в описании. Это могут быть герои классической литературы, современного фэнтэзи или приключенческого романа. А в разделе «Учеба» представлены нетипичные вопросы на логику и на знание школьной программы.

Каждый вопрос имеет свою стоимость. Чем сложнее загадки, тем больше баллов получит игрок. Можно попытать счастье и взять «Кота в мешке». Он дает сразу 300 баллов. Но попасть туда может как простой, так и сложный вопрос из любой темы. А раз в сутки можно покрутить рулетку и получить в подарок случайный товар из игрового магазина.