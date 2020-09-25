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Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в пятницу.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — сказал он.

Горелов отметил, что необычность ситуации заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга.

«Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга — грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время», — добавил он, подчеркнув важность вакцинации от гриппа как меры профилактики заболевания.

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