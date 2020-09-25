Два автобуса столкнулись в Новосибирске из-за сломанных тормозов

Тормоза отказали у автобуса в Новосибирске, он врезался в другой автобус, в результате пострадали женщина и её семилетняя дочь.

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Как сообщил журналистам представитель ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, авария произошла у дома 32 по улице Ватутина днём в пятницу.

«Со слов водителя автобуса ПАЗ 12 маршрута, у него отказали тормоза», – уточнил представитель ведомства.

Он добавил, что в каждом из автобусов на момент столкновения было примерно по 20 пассажиров. За медицинской помощью обратились женщина и её семилетняя дочь, которые ехали в ПАЗ.