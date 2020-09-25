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Младший брат Шепса придет на «Битву экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olegsheps_official, instagram.com/olegsheps_official

Брат победителя 14-й «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса примет участие в кастинге нового сезона мистического проекта, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Впервые Олег Шепс увидел неживую сущность в четырехлетнем возрасте под своей детской кроваткой, но больше испугался не ее самой, а реакции брата, по которой понял, что увиденное им видение было реальным.

Брат и мама всю жизнь оберегали Олега, не хотели, чтобы он занимался экстрасенсорикой, и не разрешали ему афишировать свои способности, опасаясь, что плата за дар окажется слишком высока.

Несмотря на сопротивление родных, младший Шепс все же решился пойти на «Битву», чтобы помочь героям программы, и доказать собственной семье, что вправе сам решать свою судьбу.

21-й сезона «Битвы экстрасенсов» стартует на ТНТ с 26 сентября в 18.30.
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