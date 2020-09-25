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Мокрый снег пообещали Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: James P. Mann / Attribution License

Синоптики предупредили жителей Кузбасса, Томской области и Алтая о дождях с мокрым снегом в предстоящие выходные.

«26 сентября мы (в Новосибирской области) ждём небольшие дожди. Наши коллеги из Кемеровской, Томской областей и Алтая дают вероятность ночью мокрого снега. Мы тоже не исключаем – может, где-то одна шальная снежинка пролетит», – рассказал Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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По его словам, в воскресенье и понедельник будет ясно из-за влияния антициклона, но уже со вторника осадки возобновятся. 

Ночами в выходные будет 2-7 градусов выше нуля, при прояснении до -3 градусов. Днём в субботу – 7-12, в воскресенье – 8-14 градусов тепла.

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