Второй сезон «Гадалки»: почему не поженятся Люся и Потапов?

Показ второго сезона сериала «Гадалка» с Михаилом Пореченковым начнется на Первом канале в понедельник, 28 сентября. В новых сериях майор Потапов сделает предложение экстрасенсу Люсе, но в счастливую любовную историю вмешается мистика.

Режиссер Илья Казанков:

«Очень приятно, что первый сезон «Гадалки» полюбился зрителю, мне кажется, что это произошло из-за того, что было интересно наблюдать именно за человеческими отношениями героев картины, и эту линию, помимо многочисленных расследований, которыми будут заниматься наши герои, мы будем продолжать».

Сюжет второго сезона «Гадалки»

Главной интригой второго сезона станут отношения между главными героями — майором полиции Алексеем Потаповым и экстрасенсом Люси. Необычный тандем продолжит вместе раскрывать преступления, но на первый план выйдут личные отношения.

Дело в том, что Потапов готов сделать Люсе предложение. Но девушке с паранормальными способностями приходит видение: Алексей погибает от пули снайпера прямо на их свадьбе. Чтобы не допустить гибели любимого, Люся делает вид, что у нее появился новый мужчина.

Любовная линия «Гадалки» по-прежнему будет разбавлена загадочными преступлениями. В первой серии Потапов и Люся будут расследовать смерть мужчины, обнаженное тело которого нашли в затопленном автомобиле.

Во второй серии зрителей окунут в более запутанную историю: в смартфоне сбитого на дороге вора-карманника обнаруживают шокирующий видеоролик с пропавшей несколько месяцев назад женщиной: неизвестный удерживает её в плену и жестоко избивает.

Кто снялся в «Гадалке»?

Майора московского уголовного розыска Потапова играет Михаил Пореченков («Троцкий», «Мурка», «После школы», «Куприн», «Ликвидация», «Убойная сила»). Роль девушки Люси, обладающей даром предвидения, исполнила Екатерина Олькина («Семейный альбом», «Три мушкетера», «Однажды в Ростове»).

Во втором сезоне мистического детектива «Гадалка» актерский состав пополнился звездами российского кино и интересными молодыми актерами. Одним из сюрпризов, как для героев сериала, так и для зрителей, станет появление нового начальника отделения УВД, в котором служит майор Потапов. Этого персонажа — полковника Кораблёва — сыграет Марат Башаров.

Еще один сюрприз — появление на экране Дианы Арбениной, которая впервые в своей карьере будет сниматься в кино как актриса. Диана не будет играть саму себя, у нее настоящая роль одной из подозреваемых в расследовании об убийстве. Певица перевоплотится в «девушку с татуировкой дракона» Элину Байбакову.

Второй сезон «Гадалки» также снял режиссер Илья Казанков («Петля Нестерова», «Доктор Рихтер»).

Второй сезон сериала «Гадалка» стартует на Первом канале с 28 сентября, показ серий по будням в 21.30.