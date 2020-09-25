Собянин рекомендовал работодателям вернуться к удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу из-за нового всплеска заболеваемости в столице.

«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — заявил Собянин. Он попросил также «обеспечить строгое соблюдение» санитарных мер на рабочих местах.

Мэр Москвы также сказал, что со следующей недели москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома.

«В Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — отметил Собянин.

Ранее столичный оперативный штаб сообщил, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в Москве выросло примерно на 30%.