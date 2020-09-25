Небольшое потепление придет в Новосибирск

Антициклон принесёт ясную погоду в Новосибирскую область, но скоро дожди вернутся, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Над нами циклон, вихрь с низким атмосферным давлением. Его центр в районе Новосибирска. Это циклон заполняющийся, затухающий, поэтому, если с ним идут осадки, то невысокой интенсивности. Он будет отходить на восток, но его влияние скажется на погоде в ближайшие сутки», – пояснил синоптик.

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По его словам, в субботу вероятны небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, при прояснениях до -3 градусов. В дневные часы – 7-12 градусов тепла.

«27 и 28 сентября погода улучшится из-за вторжения антициклона. Холодает, но ветер слабый, днём – умеренный», – добавил Ягудин.

Ночью будет 0…+5 градусов, в дневные часы – 8-14 градусов. Но уже начиная со вторника дожди вернутся – к территории Новосибирской области приблизится очередной циклон.