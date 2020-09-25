АвтоВАЗ собрал 30-миллионую Lada. ВИДЕО

Седан Lada Granta красного цвета в специальном исполнении стал 30-миллионным автомобилем, сошедшим с конвейера АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.

Lada с порядковым номером 30 миллионов пополнит экспозицию музея предприятия. На церемонию выпуска машины также привезли самую первую машину Волжского автозавода — ВАЗ 2101 «Жигули».

«Первая Lada полностью изменила автомобильную историю России. ВАЗ-2101 подарил мобильность миллионам людей, и Lada Granta продолжает эту славную историю. Сегодня это автомобиль номер один по продажам в России. Granta обладает выразительным дизайном, обеспечивает уверенность в любых дорожных ситуациях и представляет идеальное соотношение цены и качества», — выступил на церемонии президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Юбилейной Lada Granta стала машина в специальном исполнении #Club. Такой автомобиль отличается от других версий модели особыми шильдами на двери багажного отделения, новой обивкой сидений с вышитым названием серии оранжевого цвета, а также двухцветными колесными дисками и черными корпусами боковых зеркал. На YouTube-канале «На заводе» опубликовано видео сборки 30-миллионого авто.