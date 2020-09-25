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Онищенко предрек школам Алтая готовку обедов на кострах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО
Порядка 700 школ Алтайского края работают с полностью изношенным оборудованием пищеблоков, из-за чего готовить детям обеды там вскоре начнут на кострах, заявил глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко. Власти региона опровергли это заявление.

Скандал случился накануне на заседании рабочей группы. Онищенко раскритиковал регион после доклада заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой.

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«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?», – цитирует Онищенко издание РИА «Новый День».

Парламентарий предложил направить в Алтайский край комиссию, чтобы разобраться с организацией там школьного питания.

Износ оборудования и необоснованный оптимизм

«У вас 700 школ имеют полный износ оборудования! Скоро на костре будете суп варить в школе… Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом. У вас все хорошо, все работает – а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах», – сказал Онищенко.

Он отметил, что из 1025 школ 700 школ «ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам», в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%, 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 – в капитальном ремонте.

«Считайте, это рухлядь... Ни в одном субъекте РФ такого нет», – заявил он и добавил, что замминистра региона может пожаловаться на него за жесткий тон.

Алтайский край попал в 27 регионов, которые, по мнению Роспотребнадзора, не были готовы к реализации проекта по введению горячего питания во всех без исключения школах с 1 сентября.

Новое оборудовании и запеканки

Министерство образования и науки Алтайского края не согласилось с позицией Онищенко. Представители ведомства отметили, что в крае ежегодно направляют 50 миллионов рублей на обновление оборудования в школьных столовых, а ввести в рацион завтраков мясо просили лишь в Барнауле. При этом по просьбам родителей барнаульских школьников изменено меню завтраков. Добавлено мясо, запеканки и другие блюда.

«Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на сумму 50 млн рублей. Несмотря на то, что доля малокомплектных общеобразовательных организаций в регионе составляет более 60%, в каждой из них созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы. Горячее питание в них осуществляется в соответствии с… рекомендациями», – сказано в сообщении министерства.



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