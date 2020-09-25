НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Порнофильм показали на огромном уличном экране в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
2246 2

Новосибирцы сняли на видео фильм для взрослых, который вечером в четверг неизвестные продемонстрировали на большом уличном экране магазина «Автомаркет» на Станционной улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиректор кемеровской школы ответил за порно на онлайн-уроке

«На доме №16/1 на улице Станционной неизвестные запустили ролик неприличного содержания, который не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет», – написали в популярном новосибирском сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы в комментариях обсудили содержание видео и высказали свои предположения, кто мог пустить видео 18+ на большой экран: кто-то высказал мнение, что это сделали работники магазина.

«Да там кто-то подключился. Работники ни при чём. Хакеров сейчас очень много. А порно жестковатое было», – считают другие.

Еще по теме
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
Поджигателю клиники в Красноярске предъявили обвинение в убийстве
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
С юмором и онлайн: как успешно пройти собеседование
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
26427
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5336
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5194
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4753
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
63
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31