Порнофильм показали на огромном уличном экране в Новосибирске

Новосибирцы сняли на видео фильм для взрослых, который вечером в четверг неизвестные продемонстрировали на большом уличном экране магазина «Автомаркет» на Станционной улице.

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«На доме №16/1 на улице Станционной неизвестные запустили ролик неприличного содержания, который не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет», – написали в популярном новосибирском сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы в комментариях обсудили содержание видео и высказали свои предположения, кто мог пустить видео 18+ на большой экран: кто-то высказал мнение, что это сделали работники магазина.

«Да там кто-то подключился. Работники ни при чём. Хакеров сейчас очень много. А порно жестковатое было», – считают другие.