Фильм «Кресты» станет первым русским проектом на Netflix

Фильм «Кресты» про старейшую тюрьму России станет первым документальным фильмом отечественного производства на Netflix, сообщила пресс-служба канала «России».

Фильм «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга.

В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов, а также известные революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы.

Документальная лента будет представлена на Netflix на русском языке с английскими субтитрами. Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.