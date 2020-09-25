Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным

Депутаты ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

«Приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации», — написал Нилов.

Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета.

«Конечно, во избежание каких-либо злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичивания или приобретения алкогольной или табачной продукции необходим перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Предполагается, что определением такого перечня займется правительство в рамках компетенции профильных ведомств», — добавил депутат.