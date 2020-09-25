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Кержаков согласился стать главным тренером «Томи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Известный футболист Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь», об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.

В начале сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера футбольного клуба «Томь» старшему тренеру юношеской сборной России Александру Кержакову.

«Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона», – сказано в аккаунте «Томи».

Ранее клуб расторг контракт с главным тренером Василием Баскаковым с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».

Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Он заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола, «Зенита» и сборной России.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...