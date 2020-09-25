Кержаков согласился стать главным тренером «Томи»

Известный футболист Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь», об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.
В начале сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера футбольного клуба «Томь» старшему тренеру юношеской сборной России Александру Кержакову.
«Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона», – сказано в аккаунте «Томи».
Ранее клуб расторг контракт с главным тренером Василием Баскаковым с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».
Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Он заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола, «Зенита» и сборной России.
olegsbeglovЦена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина
jeryakobтакой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается
-Керя-В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то
DYNAMO7294При путинизме все еще намного хуже будет!
xarakireЯ, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...