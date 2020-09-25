«Бавария» завоевала второй Суперкубок УЕФА

Немецкая «Бавария» в дополнительное время одержала победу над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Для мюнхенцев это второй Суперкубок.
Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов. Голы у «Баварии» забили Леон Горетцка (34 минута) и Хави Мартинес (104). В составе «Севильи» отличился Лукас Окампос (13, с пенальти).
«У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — прокомментировал заявил главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик, его слова приводит сайт УЕФА.
«Увы, мы не реализовали свои моменты. У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера», — отметил главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги.
«Бавария» второй раз выиграла Суперкубок УЕФА. Три предыдущие попытки завершались для нее неудачей.
olegsbeglovЦена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина
jeryakobтакой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается
-Керя-В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то
DYNAMO7294При путинизме все еще намного хуже будет!
xarakireЯ, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...