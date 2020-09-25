«Бавария» завоевала второй Суперкубок УЕФА

Немецкая «Бавария» в дополнительное время одержала победу над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Для мюнхенцев это второй Суперкубок.

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов. Голы у «Баварии» забили Леон Горетцка (34 минута) и Хави Мартинес (104). В составе «Севильи» отличился Лукас Окампос (13, с пенальти).

«У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — прокомментировал заявил главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик, его слова приводит сайт УЕФА.

«Увы, мы не реализовали свои моменты. У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера», — отметил главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги.

«Бавария» второй раз выиграла Суперкубок УЕФА. Три предыдущие попытки завершались для нее неудачей.