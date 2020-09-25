Поиски бесследно пропавшего Ан-2 в Бурятии прекратились

Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего в июле. На его борту находилось шесть человек, сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На его борту находились шесть человек — два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании. Самолет не вышел с диспетчером на связь. Начались поиски.

За месяц было пройдено около 30 тысяч квадратных километров. Произведено 129 вылетов вертолетами и самолетам, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ. Наземной группировкой пройдено 647,5 квадратных километра.

Сейчас в горах Тункинского и Окинского районов, где велись поиски, уже выпал снег, с 20 августа здесь прекратились наземные поиски пропавшего Ан-2, после этого операция продолжилась с воздуха. Территория двух районов предполагаемого места нахождения самолета на земле была полностью обследована.