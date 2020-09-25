НАВЕРХ

Определена дата открытия нового сезона в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
1368 0
Фото: © Sibnet.ru

Новый туристический сезон на курорте Шерегеш на юге Кемеровской области планируют открыть 14 ноября, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Что касается Шерегеша и его возможностей <…>. В этом году мы собираемся официально давать старт открытия сезона 14 ноября. Мы приглашаем (туристов), если не будет переноса, но я уверен, что его не будет», — цитирует ТАСС Пятовского.

Директор Агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский добавил, что на открытии сезона на курорте планируют организовать традиционный батл лыжников и сноубордистов и множество других мероприятий.

Сезон 2019/2020, обещавший стать одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега, завершился досрочно в марте из-за пандемии коронавируса. Ежегодно Шерегеш посещают около 1 миллиона туристов.

Еще по теме
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
Пещера с самым большим сталагмитом в Сибири станет центром туризма
Сбербанк потратит миллиарды на модернизацию «Манжерока»
Новосибирцы стали в 1,5 раза чаще летать на Черное море
смотреть все
Кузбасс #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
С юмором и онлайн: как успешно пройти собеседование
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
26407
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5332
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5184
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4753
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
С юмором и онлайн: как успешно пройти собеседование
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
63
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31