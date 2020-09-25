Определена дата открытия нового сезона в Шерегеше

Новый туристический сезон на курорте Шерегеш на юге Кемеровской области планируют открыть 14 ноября, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Что касается Шерегеша и его возможностей <…>. В этом году мы собираемся официально давать старт открытия сезона 14 ноября. Мы приглашаем (туристов), если не будет переноса, но я уверен, что его не будет», — цитирует ТАСС Пятовского.

Директор Агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский добавил, что на открытии сезона на курорте планируют организовать традиционный батл лыжников и сноубордистов и множество других мероприятий.

Сезон 2019/2020, обещавший стать одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега, завершился досрочно в марте из-за пандемии коронавируса. Ежегодно Шерегеш посещают около 1 миллиона туристов.