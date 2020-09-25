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Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона

Источник:
ТАСС
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Французские власти начали расследование в связи с публикацией в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, сообщил представитель МИД республики.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Он отметил, что «диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе».

По версии Le Monde, Путин 14 сентября в разговоре с Макроном озвучил ему несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию во французской газете Le Monde о переговорах двух президентов, заявил, что в Кремле не допускают мысли о том, что власти Франции могли «слить» СМИ содержание беседы лидеров.

По его словам, в Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись разговора.

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olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...