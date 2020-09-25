Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона

Французские власти начали расследование в связи с публикацией в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, сообщил представитель МИД республики.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Он отметил, что «диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и он продолжится в этом духе».

По версии Le Monde, Путин 14 сентября в разговоре с Макроном озвучил ему несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию во французской газете Le Monde о переговорах двух президентов, заявил, что в Кремле не допускают мысли о том, что власти Франции могли «слить» СМИ содержание беседы лидеров.

По его словам, в Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись разговора.