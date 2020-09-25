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Санкции против России предложили ввести в США из-за Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Группа американских сенаторов от обеих партий предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, говорится в заявлении сенатора-демократа Криса Кунса.

Сенаторы представили законопроект, который предполагает возможность «введения санкций против российских официальных лиц» под предлогом того, что они якобы могут иметь отношение к неким случаям «нарушения международного права». В их числе законодатели называют «недавнее отравление» Навального .

Имена и должности лиц, в отношении которых могут ввести рестрикции, в документе не уточняются. Среди возможных санкций называют «заморозку активов» и отказ в выдаче виз, при водит ТАСС сообщение сенатора.

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Законодатели предложили администрации США «представить Конгрессу доклад» о том, какие бывшие и действующие официальные лица России якобы могут иметь отношение к ситуации с Навальным.

Сенаторы также запросили у администрации США отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его «ближайшего окружения», в том числе членов его семьи.

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