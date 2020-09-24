«Стрельцов»: история футбольной легенды

Спортивная драма-байопик «Стрельцов» стартовала 24 сентября в российском кинопрокате. Дорогостоящая картина призвана вернуть зрителей в кинотеатры, которые переживают непростые времена из-за пандемии. На больших экранах — биография советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Удалось ли создателям показать драму легендарного спортсмена?

Эдуард Стрельцов — один из лучших игроков в истории советского футбола, его называли «русским Пеле». В 19 лет он стал олимпийским чемпионом, был лучшим бомбардиром московского «Торпедо», номинировался на «Золотой мяч». Однако перед стартом чемпионата мира 1958 года его обвинили в изнасиловании. Приговор разрушил карьеру легенды.

24 сентября 2020 года

ТПО Рок, Централ Партнершип

драма, спорт, биография

Илья Учитель

Александр Петров, Александр Яценко, Стася Милославская

101 минута

330 миллионов рублей

6+

Сюжет: государство против футболиста

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Изначально фильм «Стрельцов» должен был выйти в кинотеатрах 16 апреля 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы — премьеру сдвинули на осень. В основе сюжета — биография советского футболиста Эдуарда Стрельцова (Александр Петров). Спортсмен на своем пике считался сильнейшим нападающим сборной СССР.

Футболисту предрекали триумфальное выступление на чемпионате мира в Швеции 1958 года, однако неожиданно для всех его арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки. Несмотря на отсутствие доказательств, Стрельцова приговорили к 12 годам лагерей, в неволе спортсмен провел пять лет, после чего его освободили.

Фото: © кадр из фильма

Форвард сумел вернуться в большой спорт и продолжил выступать за «Торпедо», однако уже не блистал, как в прежние годы. В 1970 году его спортивная карьера завершилась из-за тяжелой травмы. Всего Стрельцов забил 99 голов в 222 играх за московское «Торпедо», а его итоговым результатом в сборной стали 25 голов в 38 матчах.

В 2001 году был образован специальный комитет с целью пересмотра уголовного дела и полной реабилитации Стрельцова. Несмотря на многочисленные просьбы деятелей культуры, спорта и политики, уголовное дело 1958 года в итоге не было пересмотрено. Обвинительный приговор остался в силе.

Съемки: симуляция исторической правды

Александр Петров с удовольствием принял предложение сыграть роль культового футболиста. Актер отметил, что это уникальный шанс, так как Стрельцова обожал весь Советский Союз, «как Высоцкого и Гагарина».

По словам воплотившего образ Стрельцова на экране артиста, он всегда мечтал стать футболистом и даже играл на любительском уровне — это позволило снять большинство сцен на футбольном поле без участия дублеров. Так, почти все голы и комбинации в фильме сняли с участием Петрова, хотя требовали от исполнителя отличной физической формы.

Для режиссера Ильи Учителя этот фильм стал вторым после дебютной картины «Огни большой деревни», которая получила диплом «Кинотавра» и приз за лучший сценарий. В результате громкий проект рискнули доверить фактически дебютанту, который сперва заручился поддержкой известных спортсменов.

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Например, Учителю в съемках помогали и консультировали футбольный менеджер Юрий Белоус, известный футболист Александр Мостовой, сын Эдуарда Стрельцова, ветераны «Торпеды», Российский футбольный союз. Съемки проходили в Москве, матчи снимали на историческом стадионе, который сегодня носит имя Стрельцова. Первый трейлер вышел в декабре 2019 года.

Отзывы: много споров

Посмотревшие «Стрельцова» кинокритики разделились на два лагеря. Так, известный критик Егор Беликов отметил, что фильм слишком предсказуем и скучен. Он сравнил ленту с картиной «Стиляги», которая была посвящена близкой исторической эпохе СССР и показывала тоталитарное государство через судьбы простых людей.

Критик Иван Кудрявцев посчитал фильм удачным. По его словам, Петров — идеальный Эдуард Стрельцов, работа актера с реальным героем восхищает, в фильме также много классных режиссерских находок. По мнению Кудрявцева, «Стрельцов» может стать одной из самых любимых спортивных драм российских зрителей наряду с «Легендой №17».

Фото: © кадр из фильма

Зинаида Пронченко, шеф-редактор журнала «Искусство кино», назвала фильм «Стрельцов» «раскраской для детей». Он не увидела в картине интересных спортивных сцен. По ее словам, новинка проигрывает в зрелищности еще одному недавнему фильму про мир спорта «Движение вверх». Кроме этого, драма футболиста временами выглядит, как «эротика для маленьких».

При этом некоторые критики признают, что фильм «Стрельцов» способен влюбить в себя российского зрителя — биографическая история на определенном этапе превращается в красивую сказку, которая заставляет верить в лучшее, несмотря на весь драматический «фундамент».

Стоит ли смотреть

За приятной картинкой и легко читаемой моралью «Стрельцов» — рядовой образчик жанра, который не дотягивает до уже ставших культовыми среди российских зрителей спортивных драм «Движение вверх» и «Легенда 17».

Ключевая проблема — превращение реальной трагической биографии в фильм с рейтингом 6+ и атмосферой семейной мелодрамы. За такой бюджет на экране вполне можно было выпукло показать драму человека, который достиг вершины и в одночасье потерял все, а затем снова вернулся — не сломленным.



Фото: © кадр из фильма

Зрителям предлагают кино, в котором есть все атрибуты качественного современного российского фильма — в наличии безупречная картинка, звездный Петров, его красивая жена (Стася Милославская), злодей из КГБ (Александр Яценко). Но реальная биография Стрельцова все равно интереснее экранной стилизации.

Нередко во время просмотра посещает чувство фальши, будто смотришь какой-то сон. Сложно поверить, что настоящий Стрельцов действительно дошел «до жизни такой», обладая теми качествами, которые демонстрируются на экране. При этом чувство сахарной иллюзорности остается вплоть до финальных титров.

Фото: © кадр из фильма

Создатели полностью опустили жизнь Стрельцова в лагерях, его труд на тренировках ради возвращения в большой спорт, отнюдь не «черно-белый» характер футболиста. В итоге фильм дрейфует в сторону идеально нарисованной иллюстрации из книжки, которая прекрасна своим исполнением, однако противоречит реальному объекту.

«Стрельцов» — красивая стилизация, картинка ради картинки, упрощение реальной драмы до уровня культурного фастфуда. Однако фильм порадует отличной игрой актеров и прекрасными декорациями, которые позволят проникнуться духом эпохи 50-х. Кроме этого, он наверняка заставит молодую аудиторию прочитать настоящую биографию легендарного спортсмена.