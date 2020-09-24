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Президент заявил о нежелании возвращаться к карантину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти должны «аккуратно, спокойно, ненавязчиво» продолжать работу с населением, чтобы не допустить повторного введения жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

Во многих странах вновь вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, в России ситуация лучше, и возвращаться к мерам, вводившимся весной, не хотелось бы.

«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить возвращения к строгим ограничениям, вводившимся весной, нужно продолжать борьбу с инфекцией. «Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — сказал Путин.

Особую ответственность за это несут главы регионов, обратился Путин к губернаторам. «Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей», — сказал он и напомнил, что осенью начинается новый сезонный всплеск инфекций.

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