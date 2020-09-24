Ученые нашли способ остановить кровь за три минуты

Российские ученые разработали аэрогели, останавливающие кровотечения за несколько минут, и испытали их на свиньях.

Ученые из РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали аэрогели на основе биополимера хитозана, останавливающие кровь за три минуты, сообщает пресс-служба вуза.

По статистике обильные кровопотери служат первой причиной смертей при травмах, при этом остановить кровь можно разными способами. Разработка российских ученых основана на хитозане — популярном биополимере, который получаютиз панцирей ракообразных. У него высокая биосовместимость и поэтому хитозан используют в покрытиях протезов.

Ученые сделали на основе хитозана (биополимер из панцирей ракообразных) аэрогель — твердые, высокопористые материалы, которые на 99% состоят из воздуха. Они обладают такой большой суммарной площадью пор, что, если бы их все можно было раскатать на одной плоскости, 10 граммов аэрогеля хватило бы для одного футбольного поля.

Совместно с коллегами из СПХФУ Минздрава России ученые провели испытания на лабораторных свиньях, которые показали, что частицы аэрогелей останавливают кровотечение за 2-3 минуты, и не обладают характерными недостатками или побочными действиями прямых аналогов, представленных на рынке.

«Наше средство останавливает кровотечения на масштабах 2-3 минут без характерных побочных эффектов аналогов — не вызывает ожоги, как цеолиты и не способно вызвать тромбозы, как чистый хитозан. Так что наши результаты на, пускай, и сравнительно небольшой выборке из шести животных — очень хорошая отправная точка для дальнейших исследований», — рассказал научный сотрудник Международного учебно-научного центра трансфера фармацевтических и биотехнологий РХТУ, Дарья Ловская.