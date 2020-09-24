Сильный ветер со снегом придет в Хакасию

Сильный ветер со ливнем, а в горах и снегом, ожидаются в пятницу в Хакасии, сообщает правительство региона.

По данным республиканского гидрометцентра, 25 сентября в Хакасии ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильные дожди, в горах – со снегом. Специалисты призывают население к бдительности и осторожности.

«В штормовой ветер недопустимо использование огня и разжигание костров на открытой местности (дачный участок, степи, леса). Палы травы запрещены законом», — говорится в сообщении.