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Сжегший лицо полицейскому омский подросток отправится в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подросток в Омске сжёг полицейскому лицо уксусной кислотой, за это он отправится в колонию на 2,6 года, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, преступление произошло в марте этого года в подъезде дома на улице Завертяева. 17-летний местный житель, которого разыскивали в связи с уходом из дома, плеснул в лицо полицейскому уксусной кислотой. Сотрудник полиции получил химический ожог глаз и кожи. Подросток сбежал, через несколько часов его задержали в другом районе Омска.

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Следствие возбудило дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

К моменту вынесения приговора подростку уже исполнилось 18 лет, поэтому он отправится в колонию общего режима на 2,6 года, кроме того, он должен будет выплатить полицейскому 200 тысяч рублей в счёт возмещения морального ущерба.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

Uynachalnica

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