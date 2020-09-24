Сжегший лицо полицейскому омский подросток отправится в колонию

Подросток в Омске сжёг полицейскому лицо уксусной кислотой, за это он отправится в колонию на 2,6 года, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, преступление произошло в марте этого года в подъезде дома на улице Завертяева. 17-летний местный житель, которого разыскивали в связи с уходом из дома, плеснул в лицо полицейскому уксусной кислотой. Сотрудник полиции получил химический ожог глаз и кожи. Подросток сбежал, через несколько часов его задержали в другом районе Омска.

Следствие возбудило дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

К моменту вынесения приговора подростку уже исполнилось 18 лет, поэтому он отправится в колонию общего режима на 2,6 года, кроме того, он должен будет выплатить полицейскому 200 тысяч рублей в счёт возмещения морального ущерба.