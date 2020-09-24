НАВЕРХ

Новосибирские преступники ушли в интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Количество преступлений увеличилось в Новосибирской области на 11% за восемь месяцев этого года по сравнению с предыдущим, большинство из них совершаются в интернете, сообщает прокуратура региона.

За восемь месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 36, 7 тысяч преступлений, что на 11,1% больше прошлогодних данных. 

Выросло количество краж, мошенничеств, особенно с использованием интернета. Преступники стали реже попадаться с поддельными деньгами, меньше было зарегистрировано хулиганских действий. Сократилось число преступлений в общественных местах и на улицах.

«Высока результативность работы правоохранительных органов области по выявлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан: раскрыто 99% убийств и 100% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении. 

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Топ комментариев

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Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

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