Новосибирские преступники ушли в интернет

Количество преступлений увеличилось в Новосибирской области на 11% за восемь месяцев этого года по сравнению с предыдущим, большинство из них совершаются в интернете, сообщает прокуратура региона.

За восемь месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 36, 7 тысяч преступлений, что на 11,1% больше прошлогодних данных.

Выросло количество краж, мошенничеств, особенно с использованием интернета. Преступники стали реже попадаться с поддельными деньгами, меньше было зарегистрировано хулиганских действий. Сократилось число преступлений в общественных местах и на улицах.

«Высока результативность работы правоохранительных органов области по выявлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан: раскрыто 99% убийств и 100% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.