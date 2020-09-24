Грузовик в Приангарье переехал кинувшегося на дорогу ребенка. ВИДЕО

Первоклассник выбежал на дорогу, кинувшись наперерез грузовику. Мальчик погиб, а полицейские предположили, что к трагедии привели опасные игры на спор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла во вторник. Видеорегистратор стоящей рядом машины зафиксировал момент трагедии. На кадрах заметно, что у обочины стоят три ребенка. Один из них внезапно кидается наперерез едущему грузовику. Водитель не успел затормозить и переехал ребенка. Мальчик погиб.

Дети, находившиеся рядом с погибшим, рассказали об опасной игре, сообщила пресс-служба ГУ МВД. Находясь вблизи проезжей части, они решили сыграть в «слабо» — перебежать дорогу максимально близко к проезжающему автомобилю.

Полицейские призывали родителей и педагогов не оставаться в стороне и настоятельно рекомендовали провести разъяснительные беседы с несовершеннолетними о недопустимости любых игр вблизи проезжей части.