НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым

Источник:
Sibnet.ru
229 3
Фото: © pixabay.com

Цена еще одного препарата от коронавируса — «Авифавира» — составит 8 тысяч рублей, это на 30% дешевле, чем у аналогов, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

«В больницах "Авифавир" бесплатен. Наша цена в аптеках — 8 тысяч рублей. Будем снижать. Рассчитываем на включение в перечень жизненно важных лекарств», — сказал Дмитриев.

«Авифавир», как и «Коронавир» и «Арепливир», создан на основе фавипиравира. По словам директора РФПИ, это одно из двух эффективно действующих веществ против коронавируса. Второе — американский ремдезвир.

Преимущество российских препаратов в том, что они в три-четыре раза дешевле, чем ремдезвир. Японская компания подтвердила их эффективность против коронавируса. Лекарство на основе фавипиравира будет зарегистрировано в этой стране.

Дмитриев подчеркнул, что «Авифавир» — серьезный препарат, он не дает вирусу размножаться, но он должен назначаться врачом. Его нельзя принимать при планировании беременности и в качестве профилактики COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
Локоть объяснил запрет на пикет медработников
Педагоги в Новосибирске пожаловались на массовые болезни
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым
•
Депутат придумал отдельные места для беременных на парковках
•
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
Сибирь 24.09.2020 17:38
Сжегший лицо полицейскому омский подросток отправится в колонию
Сибирь 24.09.2020 17:34
Новосибирские преступники ушли в интернет
Сибирь 24.09.2020 17:05
Грузовик переехал кинувшегося на дорогу ребенка. ВИДЕО
Сибирь 24.09.2020 16:55
Самое популярное
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8488
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4119
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3515
США сделали России «хорошее предложение» по ядерному оружию
2835
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым
•
Депутат придумал отдельные места для беременных на парковках
•
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
44
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31