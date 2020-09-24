Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым

Цена еще одного препарата от коронавируса — «Авифавира» — составит 8 тысяч рублей, это на 30% дешевле, чем у аналогов, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

«В больницах "Авифавир" бесплатен. Наша цена в аптеках — 8 тысяч рублей. Будем снижать. Рассчитываем на включение в перечень жизненно важных лекарств», — сказал Дмитриев.

«Авифавир», как и «Коронавир» и «Арепливир», создан на основе фавипиравира. По словам директора РФПИ, это одно из двух эффективно действующих веществ против коронавируса. Второе — американский ремдезвир.

Преимущество российских препаратов в том, что они в три-четыре раза дешевле, чем ремдезвир. Японская компания подтвердила их эффективность против коронавируса. Лекарство на основе фавипиравира будет зарегистрировано в этой стране.

Дмитриев подчеркнул, что «Авифавир» — серьезный препарат, он не дает вирусу размножаться, но он должен назначаться врачом. Его нельзя принимать при планировании беременности и в качестве профилактики COVID-19.