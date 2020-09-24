Новейший джип для ВДВ показали на учениях «Кавказ-2020»

Минобороны России показало на видео с учений «Кавказ-2020» новейший многоцелевой аэромобильный автомобиль (МАА), разработанный для воздушно-десантных подразделений.

Машина предназначена для подразделений воздушно-десантных войск, действующих в отрыве от основных сил. Ее боевая масса составляет всего лишь 1200 килограммов. Все это позволяет им легко помещаться внутри вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ.

Что и было показано на обнародованном военным ведомством видео из района учебных боевых действий стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

МАА имеет колесную формулу 4х4 и обладает хорошей проходимостью. Высокая подвижность обеспечивается турбодизелем мощностью 142 лошадиных сил. Максимальная скорость до 150 километров в час. Запас хода — 700 километров. Экипаж — четыре человека.

Это транспортное средство специального назначения может вооружаться 7,62-мм пулеметами ПКМ, «Печенег» и 12,7-мм 6П58 "Корд". Предусмотрена и возможность использования пусковых установок противотанковых управляемых ракет различных типов. Есть версия, перевозящая 120-мм миномет 2Б11 "Сани" и 24 боеприпаса к нему.